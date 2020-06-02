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Лента новостей / В регионе

Празднование юбилея в сельсовете стало причиной распространения коронавируса в селе Молотычи Курской области

Ситуацию прокомментировал главный санврач региона Олег Климушин

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Празднование юбилея в сельсовете стало причиной распространения коронавируса в селе Молотычи Курской области. Ситуацию в селах Мототычи и Хмелевое Фатежского района прокомментировал главный санврач региона Олег Климушин. Сейчас там зарегистрировано 34 случая заражения. 

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование и выяснил, что причиной вспышки COVID-19 стало нарушение запрета на проведение массовых мероприятий. В сельсовете отмечали юбилей с большим количеством приглашенных гостей, среди которых были больные коронавирусом. В результате заразились 17 человек и в дальнейшем заболевание распространилось среди других жителей. Теперь этим займутся правоохранительные органы. 

Эпидемиологическое расследование еще продолжается, главу фатежской  администрации обязали провести дополнительные противоэпидемические меры. 

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, в селе Молотычи всех заболевших и контактных по COVID-19 осмотрел участковый терапевт фатежской райбольницы, они лечатся амбулаторно. При необходимости заболевшие проходят обследования на аппарате КТ в районной больнице. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Остальным жителям поселка обеспечена должная медицинская помощь. 

В администрации Фатежского района заверяют, что почтовые отделения в Молотычевском сельсовете работают в плановом режиме при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. А вот два магазина товаров первой необходимости закрыты - их сотрудники находятся в режиме самоизоляции. Но в селе осуществляется выездная торговля с автолавки, продукты доставляют из села Верхний Любаж. В селе Хмелевое продуктовый магазин работает в прежнем режиме. Места общего пользования в этих двух селах продезинфицировали. Осуществляется контроль за соблюдением масочного режима.
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