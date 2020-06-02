Курский онкоцентр возглавил москвич сербского происхождения

В Курском областном клиническом онкологическом диспансере назначен новый главный врач. Это онколог сербского происхождения из Москвы Станоевич Углеша Спасоевич.

В 2004 году он окончил аспирантуру Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова на кафедре общей хирургии, а в 2011-м прошёл профессиональную переподготовку по специальности «Онкология».

С 2007 по 2020 годы проделал профессиональный путь от младшего до ведущего научного сотрудника «Российского научного центра рентгенорадиологии» Минздрава России.





Прежний руководитель онкоцентра Игорь Киселев уволился на прошлой неделе по собственному желанию. Своим правом отозвать заявление он не воспользовался. Киселев трудился в онкоцентре 30 лет. Сообщается, что доктор возглавит кафедру в КГМУ.





Напомним, что третью очередь курского онкодиспансера - лечебно-хирургического корпуса - открыли в конце прошлого года в поселке Кислино под Курском. Корпус рассчитан на 340 коек и порядка 10 тыс. операций в год. Строительство обошлось в миллиард рублей.





Строительство центра началось в 2011 году. Год спустя в эксплуатацию ввели радиологический корпус на 100 коек. В 2014-м построили поликлинику на 500 посещений в смену с дневным стационаром, четырьмя лабораториями, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ отделениями.