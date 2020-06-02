В Курской области обсуждали переход из режима самоизоляции в режим «самосохранения»

Сохраняется необходимость ряда ограничений и контроля их соблюдения

На оперативном совещании в Доме советов губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация в Курской области еще далека от благополучной, передает телеканал « ТАКТ . Сохраняется необходимость ряда ограничений и контроля их соблюдения. Также в ходе совещания обсуждались выплаты - возможна задержка, а также массовая гибель поросят в Фатежском районе.

С темы поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом, начал оперативное совещание губернатор Курской области. Роман Старовойт отметил, что регион постепенно возвращается к нормальному режиму работы.





Роман Старовойт, губернатор Курской области :

«Мы, по сути, сейчас из режима самоизоляции переходим в режим самосохранения. Мы просто должны сами заботиться о своем здоровье, о здоровье своих близких. Я очень рассчитываю, что послабления, которые мы с сегодняшнего дня вводим после долгих обсуждений с медиками, с Роспотребнадзором, не приведут к вспышке заболевания».





Вместе с тем, руководитель области добавил, что ситуацию еще рано называть благополучной. Необходимость в определенных ограничениях сохраняется. Об этом свидетельствует статистика, озвученная профильным заместителем.





Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора:

«Количество пациентов у нас за сутки выросло на 63. Выявлено всего с начала пандемии – 3063 человека. В стационарах сейчас находятся 231 человек на лечении. Тяжелых пациентов у нас 10. Четыре находятся на инвазийвной ИВЛ и шесть на неинвазивной».





Были затронуты также вопросы выплат медикам и закупки 7-ми компьютерных томографов. Последствия непогоды - еще одна тема совещания. В Беловском районе 30 мая прошел град размером с куриное яйцо. Выбиты окна в домах, повреждены автомобили, в огородах пострадали посевы. В Большесолдатском районе стихия также наделала бед.





Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«В субботу и в воскресенье активно занимались ликвидацией последствии стихийного бедствия. Несколько районов у нас пострадало. В большей степени это, конечно, Большесолдатский район и село Любимовка, однако есть и другие населенные пункты. Еще раз подчеркиваю – в первую очередь необходимо обеспечить подачу воды и электричества. И обеспечить строительными материалами, в особенности это касается жилых построек».





Много времени уделили вопросу поддержки семей с детьми. Так, по словам заместителя губернатора Андрея Белостоцкого, в Курской области 19 тысяч детей возрастом от 3 до 7 лет, семьи которых должны получить пособия. Вместе с тем, по словам чиновника, выплата еще не началась. Роман Старовойт заинтересовался причинами





Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора:

«Ждем федеральных денег. Сейчас принимаем документы и готовимся к выплатам. (А они не с первого июня разве должны быть?) Они с первого июня должны быть. Мы сейчас ждем федеральных денег. (А когда федеральные средства должны быть?) Сейчас мы ведем работу с Ростелекомом, чтобы подключить единую систему нашу, чтобы люди могли через портал госуслуг заходить и получать эти деньги. Ростелеком еще не подключил Курскую область. (Проблема в том чтобы завести данные? Или в том, чтобы средства пришли?) Больше проблема в том, чтобы завести данные. (То есть деньги получены?) Да».





Что касается выплат семьям с детьми от 16 до 18 лет, то, по словам губернатора, к этой теме он вернется ориентировочно через две недели. Ранее рассматривалась возможность таких выплат из областного бюджета, но сейчас вопрос господдержки рассматривается на федеральном уровне.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«Возможно будет принято решение на федеральном уровне о выплатах. Поэтому мы будем следить за ситуацией. Если федеральные выплаты не последуют, то нам придется скорректировать наш бюджет. И с других статей мы перебросим средства на выплату этой категории».





О состоянии агропромышленного комплекса рассказал профильный заместитель Сергей Стародубцев. Начал с неприятной новости.

Сергей Стародубцев, заместитель губернатора Курской области:

«У нас 30-го мая на свиноводческом комплексе Фатежского района произошел сбой в работе системы вентиляции и водоснабжения. У нас падеж поросят допущен в количестве 700 голов. На сегодня лабораторные исследования проведены и получен отрицательный результат на африканскую чуму свиней. Павшие животные были утилизированы на фатежском утильзаводе . По данному факту сейчас проводится комиссионное расследование».





Также замгубернатора доложил о ходе весенней посевной кампании. Непогода особого ущерба не нанесла. Сев ранних яровых культур закончился на площади 1 миллион 135 тысяч гектаров. Озимых культур – 485 тысяч гектаров. Задача, по его словам, выполнена на 99,9 процентов. В свою очередь губернатор отметил, что о завершении посевной кампании можно говорить по достижению 100%.