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Лента новостей / В регионе

На Курскую область снова надвигается непогода

При этом метеорологи прогнозируют небольшое потепление - до 20º 

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Региональное МЧС снова предупреждает курян об ухудшении погодных условий. По прогнозу Курского Гидрометцентра в регионе завтра будет облачно с прояснениями. В западной половине Курской области синоптики обещают местами кратковременные дожди, на остальной территории в отдельных районах сильные дожди, местами грозы и град. При грозах местами порывы ветра будут достигать 20 м/с. 

При этом метеорологи прогнозируют небольшое потепление: ночью 6-11º тепла, днем 15-20º.

Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян уберать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а, находясь на улице, обходить шаткие строения и деревья.
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