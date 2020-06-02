На Курскую область снова надвигается непогода

При этом метеорологи прогнозируют небольшое потепление - до 20º

Региональное МЧС снова предупреждает курян об ухудшении погодных условий. По прогнозу Курского Гидрометцентра в регионе завтра будет облачно с прояснениями. В западной половине Курской области синоптики обещают местами кратковременные дожди, на остальной территории в отдельных районах сильные дожди, местами грозы и град. При грозах местами порывы ветра будут достигать 20 м/с.





При этом метеорологи прогнозируют небольшое потепление: ночью 6-11º тепла, днем 15-20º.





Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян уберать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а, находясь на улице, обходить шаткие строения и деревья.