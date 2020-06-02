Прокурорская проверка подтвердила нарушения, на которые жаловались медики курской областной больницы

Впрочем, нарушения касаются не только областной больницы, но и ряда других медучреждений

Прокуратура проверила курскую областную больницу и подтвердила ряд нарушений, на которые жаловались медики. В частности, подтвердились случаи несвоевременного отстранения от работы заразившихся медработников, несвоевременного их обследования, отсутствия информирования о порядке действий в случае заболевания. Подтвердились и нарушения при обеспечении работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.





Вдобавок, ведомство нашло отдельные недостатки при заключении контракта на закупку компьютерного томографа, жизненно важных лекарственных препаратов, и факт невыплаты заработной платы.





Как добавили в прокуратуре, эти нарушения касаются не только областной больницы, но и ряда других медучреждений региона.





Ведомство потребовало от замгубернатора устранить нарушения и наказать виновных.