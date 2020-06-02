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Лента новостей / В регионе

Прокурорская проверка подтвердила нарушения, на которые жаловались медики курской областной больницы

Впрочем, нарушения касаются не только областной больницы, но и ряда других медучреждений

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Прокуратура проверила курскую областную больницу и подтвердила ряд нарушений, на которые жаловались медики. В частности, подтвердились случаи несвоевременного отстранения от работы заразившихся медработников, несвоевременного их обследования, отсутствия информирования о порядке действий в случае заболевания. Подтвердились и нарушения при обеспечении работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

Вдобавок, ведомство нашло  отдельные недостатки при заключении контракта на закупку компьютерного томографа, жизненно важных лекарственных препаратов, и факт невыплаты заработной платы.

Как добавили в прокуратуре, эти нарушения касаются не только областной больницы, но и ряда других медучреждений региона.

Ведомство потребовало от замгубернатора устранить нарушения и наказать виновных.
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