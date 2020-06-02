«Росгосцирк» в шестой раз за 8 лет лишился своего директора

dni24.com.“Росгосцирк” в очередной раз остался без директора, что фиксируется в шестой раз по итогам последних 8 лет. Компания также пострадала из-за введенного карантина на время пандемии коронавируса, пишет
Работа цирков остановлена на фоне наличия запрета на массовые мероприятия, из-за чего пострадали артисты. Согласно опубликованному в Сети документу, заработная плата циркача находится на уровне МРОТ, составляя около 12 тыс. рублей. При этом разовый выход по программе оплачивается в размере 1,5 тыс. рублей. До начала распространения COVID-19, люди посещали цирк зачастую на выходных, а за уикэнд редко проводится свыше четырех представлений.
Согласно подсчетам, артисты цирка не относятся к категории состоятельных граждан. Многие росли в специальных общежитиях и часто переезжали с родителями. Во время рабочих поездок некоторые артисты сталкиваются с непредсказуемыми происшествиями, которые приводят к смерти. Недавно от осложнений из-за коронавируса скончался 77-летний наездник Тамерлан Нугзаров, который начинал свою карьеру будучи 16-летним конюхом.
Владимир Шемякин взял на себя обязанность “оздоровить” компанию, которую принял под управление весной 2019. В свое время политик занимался бизнесом, будучи в руководстве “Газпром-Медиа”. В то же время опыта пребывания на важных постах в сфере культуры за ним не числилось. Специалисты считают, что компания нуждается в специфическом управлении.
За последнее время в сети “Росгосцирка” около 40 стационарных заведений сменили свое руководство. Месячный доход которых успел вырасти до 100-200 тысяч рублей. Впервые организация получила деньги на постановочные траты, благодаря которым можно было разработать новую программу. Сроки ремонта в некоторых цирках существенно сместились, например в Красноярске и Челябинске их придется сдвинуть на год как минимум.
Глава Цирка Никулина в Москве уверен, что “Росгосцирку” мешает советская система управления, оставшаяся и в современных условиях. Из-за этого руководить такой компанией крайне проблематично. В то же время закрывать структуру эксперт тоже не рекомендуют, поскольку цирки в регионах РФ не смогут самостоятельно продолжить работу.
«Росгосцирк» в шестой раз за 8 лет лишился своего директора
Глава Цирка Никулина в Москве уверен, что “Росгосцирку” мешает советская система управления.