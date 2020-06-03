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В Курской области с 1 июля введут налог на самозанятость

Перейти на него можно добровольно и для этого не надо идти в инспекцию

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С 1 июля в Курской области вводится налог на профессиональный доход - так называемый налог доя самозанятых. Это поддержали депутаты облдумы на последнем заочном заседании. До конца года налог на самозанятость заработает во всей стране. 

Это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Ставка — 4%, если работаете с физическими лицами, и 6% - если с юридическими. Перейти на него можно добровольно и для этого не надо идти в инспекцию: регистрацию можно пройти в мобильном приложении, на сайте ФНС, через банк или портал госуслуг.

Декларацию представлять тоже не нужно, учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Нет и обязанности уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Зато есть налоговый вычет — 10 тысяч рублей.
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