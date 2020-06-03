Всего зарегистрировано 3199 заразившихся

Еще 76 случаев коронавируса выявлено за день в Курской области. Всего зарегистрировано 3199 заразившихся. Из них под медицинским наблюдением 1672 пациента: 131 – в инфекционной больнице имени Семашко, 61 – в городском роддоме, 88 – в 5-й горбольнице. 1392 человека лечатся дома под контролем врачей. Всего выписано 1514 курян, во вторник - 61 пациент. Новых смертей нет.

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 546 человек. С 5 928 курян карантин снят. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 224 человека.





Курские лаборатории провели 58 514 тестов на COVID-19, только за вторник обследовали 1 531 человек.