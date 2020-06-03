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Лента новостей / Спорт

Игорь Беляев останется главным тренером курского «Авангарда»

Однако перемены в тренерском составе все равно будут

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Игорь Беляев останется главным тренером курского «Авангарда». Об этом заявил генеральный директор клуба Дмитрий Извеков, отвечая на вопросы болельщиков на онлайн-конференции. Однако перемены в тренерском составе, по его словам, будут. 

Один из главных вопросов фанатов - задачи «сине-белых» в новом сезоне, которые, напомним, из-за финансовых проблем перешли из ФНЛ во второй дивизион - ПФЛ. Как рассказал Извеков, основные задачи клуба сейчас - сохранить профессиональный статус, развивать футбольную академию и инфраструктуру, создать боеспособный коллектив из молодых ребят. Он подчеркнул, что упор в новом сезоне сделают на воспитанников академии «Авангарда», костяк команды в ПФЛ составят куряне.
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