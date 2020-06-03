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Предпринимателя с курского Центрального рынка оштрафовали за нарушение самоизоляции и судят за организацию митинга

Бизнесмен намерен оспаривать решение суда

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Курского предпринимателя Валерия Спицына, выступавшего на митинге арендаторов на Центральном рынке, оштрафовали на 5 тысяч за нарушение самоизоляции и судят за организацию этого  митинга. Дело накануне рассматривал Лениский райсуд.

Сам Спицын, говорит, что всё получилось стихийно, передает ИА «Секунда». О снижении аренды, по его словам, арендаторы просили еще 13 апреля, но ответа не получили. Тогда они написали на имя директора рынка письмо, собрали подписи, а 22 мая сам Спицын отнес это письмо директору. 

- Об этом узнали другие предприниматели, все вышли на площадь у рынка. Сотрудники полиции посчитали, что организатор я. Но суд разберется, - говорит предприниматель.

Бизнесмен намерен оспаривать решение суда. Следующее судебное заседание состоится 8 июня.
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