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Глава Фатежского района Курской области ушел в отпуск на фоне вспышки коронавируса

Поступок чиновника возмутил губернатора 

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Глава Фатежского района Курской области Сергей Гнездилов ушел на фоне вспышки коронавируса в его муниципальном образовании. Пока что только в отпуск. 

Как накануне сообщил курский Роспотребнадзор, люди в селах Молотычи и Хмелевое заразились после бурного празднования юбилея главы сельсовета Молотычевского сельсовета Ирины Ворониной во время введенных ограничений. Был ли на празднике сам глава района, пока не ясно, но по слухам - был. Населенные пункты дезинфицируют, а материалы расследования санитарного ведомства направили в правоохранительные органы. 

Отпуск Гнездилова возмутил губернатора. Роман Старовойт на сегодняшнем заседании оперштаба жестко раскритиковал поступок чиновника. О каких-либо кадровых решениях, пока не сообщается.
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