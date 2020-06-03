Глава Фатежского района Курской области ушел в отпуск на фоне вспышки коронавируса

Поступок чиновника возмутил губернатора

Глава Фатежского района Курской области Сергей Гнездилов ушел на фоне вспышки коронавируса в его муниципальном образовании. Пока что только в отпуск.





Как накануне сообщил курский Роспотребнадзор, люди в селах Молотычи и Хмелевое заразились после бурного празднования юбилея главы сельсовета Молотычевского сельсовета Ирины Ворониной во время введенных ограничений. Был ли на празднике сам глава района, пока не ясно, но по слухам - был. Населенные пункты дезинфицируют, а материалы расследования санитарного ведомства направили в правоохранительные органы.





Отпуск Гнездилова возмутил губернатора. Роман Старовойт на сегодняшнем заседании оперштаба жестко раскритиковал поступок чиновника. О каких-либо кадровых решениях, пока не сообщается.