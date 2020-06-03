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Лента новостей / Происшествия

В столкновении грузовика и «Гранты» погибли три человека

Две пассажирки скончались на месте, водитель - в больнице. Выжил один пассажир

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Страшная авария, случившаяся накануне в Тимском районе, унесли жизни трех человек. 41-летняя женщина и 24-летняя девушка погибли на месте, 22-летний парень скончался в больнице, куда его госпитализировали с различными травмами. 

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла около трех часов дня на 66 км автодороги «Курск-Борисоглебск», 50-летний водитель грузовика «Скания» с прицепом, выезжая со стороны деревни Становое в сторону Курска, столкнулся легковушкой «Лада Гранта», за рулем которой был 22-летний парень.  Машина ехала со стороны Курска в сторону Воронежа. 

В результате ДТП водитель «Лады» и две его пассажирки погибли. В живых остался лишь третий пассажир легковушки - молодой человек 24-х лет, он госпитализирован с ранениями. 

Отмечается, что водитель грузовика был трезвым.
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