В столкновении грузовика и «Гранты» погибли три человека

Две пассажирки скончались на месте, водитель - в больнице. Выжил один пассажир

Страшная авария, случившаяся накануне в Тимском районе, унесли жизни трех человек. 41-летняя женщина и 24-летняя девушка погибли на месте, 22-летний парень скончался в больнице, куда его госпитализировали с различными травмами.





Как сообщили в ГИБДД, авария произошла около трех часов дня на 66 км автодороги «Курск-Борисоглебск», 50-летний водитель грузовика «Скания» с прицепом, выезжая со стороны деревни Становое в сторону Курска, столкнулся легковушкой «Лада Гранта», за рулем которой был 22-летний парень. Машина ехала со стороны Курска в сторону Воронежа.





В результате ДТП водитель «Лады» и две его пассажирки погибли. В живых остался лишь третий пассажир легковушки - молодой человек 24-х лет, он госпитализирован с ранениями.





Отмечается, что водитель грузовика был трезвым.