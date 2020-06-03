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Лента новостей / В регионе

В Курске пешеходные переходы адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья

Дорожники должны переделать съезды с тротуаров

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В Курске пешеходные переходы наконец-то решили адаптировать для людей с ограниченными возможностями здоровья. План работ обсудили председатель городского комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев и советник губернатора Анна Гладилина. Они осмотрели объекты, которые отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в микрорайоне КЗТЗ.  

К слову, этот вопрос уже поднимался и ранее. Как отметил Денис Ходеев, подрядчик должен сделать  съезды с тротуаров так, чтобы маломобильным горожанам было удобно пользоваться пешеходными переходами.
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