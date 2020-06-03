Медсестры 1-й горбольницы Курска жалуются, что их принудительно отправляют в отпуск из-за вспышки коронавируса

Речь идет о кардиологическом отделении

В кардиологическом отделении 1-й горбольницы Курска произошла вспышка коронавируса, там три подтвержденных пациента. В первую вспышку в апреле (она тоже была подтверждена ) медсестер отправили на двухнедельный больничный и заплатили по 6 тысяч. Сейчас же персонал принудительно отправляют в отпуск на 2 недели, сообщает агентство «Секунда» со ссылкой на одну из медсестер. По её словам, по новой вспышке - больные поступили 15 и 24 мая, анализ подтвердился 1 июня. Сейчас в их палатах появились еще пациенты с температурой.

В комитете информации и печати говорят, что пока не обладают какой-либо информацией по этой ситуации.