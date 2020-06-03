Под Курском два грабителя ночью ворвались в дом к пенсионеру и украли его сберкнижку

А чтобы тот не смог заявить в полицию - прихватили и его телефон

В Советском районе полицейские поймали преступников еще до того, как о преступлении заявил пострадавший - 83-летний пенсионер.





Оперативники уголовного розыска получили информацию, что двое местных жителей накануне после застолья могли совершить преступление. Стражи порядка немедленно выяснили, кто может быть пострадавшим и приехали к нему. Убедившись, что со стариком все в порядке, полицейские стали выяснять обстоятельства случившегося.





События развивались минувшей ночью. Злоумышленники были уверены, что хозяина нет дома. Доя проверки они несколько раз постучали в окна, и, не дождавшись ответа, проникли внутрь. Оказалось, что пенсионер попросту не услышал постороннего звука. Заметив пожилого мужчину, грабители избили его и стали требовать деньги и другие ценности. Не найдя наличных, злодеи похитили сберегательную книжку старика, документы и его телефон, чтобы тот не смог сообщить о грабеже в полицию.





В тот же день грабителей задержали. Два 33-летних местных жителя стали фигурантами уголовного дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Все похищенные документы, включая сберкнижку, с которой преступники не успели обналичить деньги, изъяли и вернули владельцу.