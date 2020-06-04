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Курский комитет здравоохранения подтвердил два случая заражения коронавирусом в 1-й горбольнице

Речь идет о кардиологическом отделении

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В курском комитете здравоохранения подтвердили сообщения о заболевших коронавирусом в кардиологическом отделении 1-й горбольницы. Там выявлено 2 пациента, они поступили по экстренным показаниям 24 мая, а ковид у них заподозрили 31-го. 1-го июня взяли анализ, 2-го получили результат и сразу же перевели их в специализированный стационар, а палаты продезинфицировали. 
По данным комитета, медработников отправили на больничный в связи с карантином. Хотя ранее медсестры утверждали, что их заставляют уходить отпуск. 

Что касается остальных пациентов - они останутся в больнице, выпишут их только после тестов на COVID-19.
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