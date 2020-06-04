Курский комитет здравоохранения подтвердил два случая заражения коронавирусом в 1-й горбольнице

Речь идет о кардиологическом отделении

По данным комитета, медработников отправили на больничный в связи с карантином. Хотя ранее медсестры утверждали, что их заставляют уходить отпуск.

Что касается остальных пациентов - они останутся в больнице, выпишут их только после тестов на COVID-19.

В курском комитете здравоохранения подтвердили сообщения о заболевших коронавирусом в кардиологическом отделении 1-й горбольницы. Там выявлено 2 пациента, они поступили по экстренным показаниям 24 мая, а ковид у них заподозрили 31-го. 1-го июня взяли анализ, 2-го получили результат и сразу же перевели их в специализированный стационар, а палаты продезинфицировали.