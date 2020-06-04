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Еще двое курян умерли от коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Курской области продолжает расти

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Количество заболевших коронавирусом в Курской области продолжает расти. За день зарегистрировано еще 73 новых случая заражения. Всего, по данным оперштаба, заразившихся у нас уже 3272.

Из них под медицинским наблюдением 1659 пациентов: 132 – в инфекционной больнице имени Семашко, 63 – в городском роддоме, 90 – в 6-й горбольнице, еще четверо - в БСМП и шестеро - в 1-й горбольнице Железногорска. 1364 курянина лечатся дома под контролем врачей. Выписанных за минувший день снова больше, чем заразившихся - 84. Всего выздоровели уже 1598 пациента. 

Статистика смертей пополнилась еще двумя - умерли 79-летняя женщина и 60-летний мужчина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Таким образом всего скончались 15 человек. 

Кроме этого, на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 513 человек. Снят карантин с 6007 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 253 человека. 

Курские лаборатории провели 61 601 тест на COVID-19, в том числе за прошедший день обследовали 1 626 человек.
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