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С понедельника во всех курских детсадах откроются дежурные группы

Они будут работать строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий

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С 8 июня во всех детских садах Курской области откроются дежурные группы. По данным регионального комитета образования и науки, сейчас у нас работает 248 дежурных групп в детских садах, 52 из них – в Курске.

Чтобы устроить ребенка в дежурную группу, нужно подать заявление  руководителю учреждения, которое посещает ребенок. В районной поликлинике необходимо взять стандартную справку.

Отмечается, что работа детских садов будет организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Все вопросы можно уточнить в областном и городском комитетах образования по телефонам горячей линии: 8 (4712) 70-14-59 и 8 (4712) 70-29-39 с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера.
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