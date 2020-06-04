С понедельника во всех курских детсадах откроются дежурные группы

Они будут работать строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий

С 8 июня во всех детских садах Курской области откроются дежурные группы. По данным регионального комитета образования и науки, сейчас у нас работает 248 дежурных групп в детских садах, 52 из них – в Курске.





Чтобы устроить ребенка в дежурную группу, нужно подать заявление руководителю учреждения, которое посещает ребенок. В районной поликлинике необходимо взять стандартную справку.





Отмечается, что работа детских садов будет организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Все вопросы можно уточнить в областном и городском комитетах образования по телефонам горячей линии: 8 (4712) 70-14-59 и 8 (4712) 70-29-39 с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера.