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Курские власти решили увеличить количество пассажирского транспорта

Сейчас курян перевозят 470 единиц муниципального транспорта

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Курские власти решили увеличить  количество пассажирского транспорта. По словам директора городского департамента пассажирского транспорта Григория Богачева, на данный момент количество транспорта на регулярных муниципальных маршрутах уже увеличено до 470 единиц. Ситуацию с транспортом обсуждали на оперативном совещании с губернатором накануне. Куряне не раз жаловались, что в вечернее время из-за сокращения количества общественного транспорта, автобусы едут переполненными.
 
Чиновник отметил, что в период постепенного снятия ограничений администрация мониторит пассажиропоток. Особое внимание уделяют анализу пассажиропотока в вечернее время после 21 часа на центральных улицах города. По результатам мониторинга эксперты выяснили, что самыми востребованными оказались порядка 15 муниципальных маршрутов, соединяющие разные районы и проходящие через центр города.
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