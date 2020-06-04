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Икону «Знамение» в Курскую область доставят 19 июня, но крестного хода не будет

Но есть вероятность, что прихожан пустят на литургию

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Икону Божией Матери «Знамение» Курскую Коренную доставят в Курскую область 19 июня. В этот же день митрополит Курский и Рыльский Герман проведет литургию и праздничный молебен Божией Матери в Знаменском кафедральном соборе, начало в 9 утра. Возможно, если к тому времени снимут ограничения на посещение религиозных объектов, на литургию пустят прихожан. Но строго при соблюдении масочного режима и безопасной дистанции. Пока же храмы закрыты до 14 июня.

В Коренную пустынь икону доставят без участия паломников. Традиционный крестный ход в этом году отменен из-за пандемии, сообщили в Курской епархии. В Коренной святыню встретят насельники монастыря.
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