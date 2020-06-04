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Лента новостей / Происшествия

В Курске пьяный водитель таранил рекламный шит

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3 июня в центре Курска произошла авария, в которой был только один участник, он же стал пострадавшим. ДТП случилось в одиннадцатом часу вечера напротив дома 16 по улице Красной Армии. 

Как сообщили в ГИБДД, 45-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21102»,  двигаясь со стороны улицы Энгельса в направлении улицы Добролюбова,  не справился  с управлением  и допустил  наезд на рекламный щит, а после -  на бордюрный камень. 

В результате автомобилист получил травмы. Отмечается, что он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ФОТО - АВТОКАДР_46
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