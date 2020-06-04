В Курске пьяный водитель таранил рекламный шит

3 июня в центре Курска произошла авария, в которой был только один участник, он же стал пострадавшим. ДТП случилось в одиннадцатом часу вечера напротив дома 16 по улице Красной Армии.





Как сообщили в ГИБДД, 45-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21102», двигаясь со стороны улицы Энгельса в направлении улицы Добролюбова, не справился с управлением и допустил наезд на рекламный щит, а после - на бордюрный камень.





В результате автомобилист получил травмы. Отмечается, что он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.





ФОТО - АВТОКАДР_46