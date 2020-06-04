В администрации Курской области пообещали рассмотреть представление прокуратуры в срок

Речь идет о нарушениях, о которых не раз заявляли медики

На днях курская прокуратура после проверки подтвердила ряд нарушений, на которые жаловались медики, в частности из областной больницы. Речь шла о необеспеченности СИЗами, медикаментами, отсутствием доплат и других проблемах.

Представление с требованием устранить нарушения прокурор направил в региональную администрацию. Сегодня оттуда последовал ответ: оно принято к рассмотрению.

Как заявил председатель правового комитета администрации Александр Ерменчук, все доводы рассмотрят в установленный законом срок.

По словам замгубернатора Андрея Белостоцкого, каждый факт изучит региональный комитет здравоохранения. (Видимо, ранее изучили не достаточно тщательно). И, главное, если нарушения подтвердятся, (видимо подтверждения прокуратуры также не достаточно) «будет сделано все необходимое для их устранения и приняты соответствующие меры в отношении виновных лиц».