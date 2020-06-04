Дерзкий вор из Курской области за день угнал «семерку», велосипед и украл мешки с сахаром

Инцидент произошел в Золотухинском районе

В Золотухинском районе задержали угонщика. На его счету угон ВАЗовской «семерки» и велосипеда. К моменту поступления заявления об угоне машины, он был уже задержан - 52-летний селянин похитил двухколесный транспорт от здания магазина. Его он собирался продать первым попавшимся людям, но до задержания не успел. Велосипед изъяли и вернули владельцу, а злоумышленника доставили в отдел полиции.





Далее, при проведении проверки выяснилось, что за несколько часов до этого мужчина угнал ВАЗовскую «семерку» с промплощадки одной из организаций. Он там работал раньше, поэтому знал расположение территории. Угнал машину селянин, чтобы перевезти мешки с сахаром, которые он украл со склада. Похитить транспорт, оставленный открытым с ключами в замке зажигания, ему не составило труда.





Выехав на проселочную дорогу, чтобы не попасть в поле зрения свидетелей и правоохранителей, похититель не справился с управлением и угодил в колею. Выбраться оттуда он не смог и машину пришлось бросить. Там же ее и обнаружили в технически исправном состоянии.





Скоро после проведения необходимых следственных действий ВАЗ вернут владельцу. По факту угона, а также краж возбуждены уголовные дела, они объединены в одно производство.