  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Дерзкий вор из Курской области за день угнал «семерку», велосипед и украл мешки с сахаром

Инцидент произошел в Золотухинском районе

Читайте также

В Золотухинском районе задержали угонщика. На его счету  угон ВАЗовской «семерки» и велосипеда. К моменту поступления заявления об угоне машины, он был уже задержан - 52-летний селянин похитил двухколесный транспорт от здания магазина. Его он собирался продать первым попавшимся людям, но до задержания не успел. Велосипед изъяли и вернули владельцу, а злоумышленника доставили в отдел полиции.

Далее, при проведении проверки выяснилось, что за несколько часов до этого мужчина угнал ВАЗовскую «семерку» с промплощадки одной из организаций. Он там работал раньше, поэтому знал расположение территории. Угнал машину селянин, чтобы перевезти мешки с сахаром, которые он украл со склада. Похитить транспорт, оставленный открытым с ключами в замке зажигания, ему не составило труда.

Выехав на проселочную дорогу, чтобы не попасть в поле зрения свидетелей и правоохранителей, похититель не справился с управлением и угодил в колею. Выбраться оттуда он не смог и машину пришлось бросить. Там же ее и обнаружили в технически исправном состоянии.

Скоро после проведения необходимых следственных действий ВАЗ вернут владельцу. По факту угона, а также краж возбуждены уголовные дела, они объединены в одно производство.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На 13 курских улицах меняют асфальт

Курян снова предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

В Курске столкнулись две легковушки и грузовик

Куряне не перестали разводиться даже в период самоизоляции

Завтра по Курску проедет экотакси

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске