Куряне не перестали разводиться даже в период самоизоляции

Сейчас в ЗАГСах региона личный прием граждан ограничен до 14 июня, но если визит крайне необходим, учреждения готовы принять по предварительной записи

Пандемия коронавируса затронула самые разные сферы деятельности и услуг. Чтобы не допустить распространения инфекции, в областной администрации приняли ряд ограничительных мер. В том числе они коснулись и работы органов ЗАГС. Торжественные регистрации браков советовали отложить на более поздний срок, однако жёсткого запрета не было. Сейчас в ЗАГСах региона личный прием граждан ограничен до 14 июня, но если визит крайне необходим, учреждения готовы принять по предварительной записи. А с 1 июня куряне получили возможность связать себя узами брака в торжественной обстановке, хотя и без присутствия гостей.





Но не все пары настроены романтично, сообщает телеканал « ТАКТ ». Жили они долго и счастливо.. когда разошлись – так можно сказать про некоторых курян, которые на самоизоляции поняли, что больше не могут находиться под одной крышей со своим супругом или супругой. Подать заявление на расторжение брака по-прежнему можно.





Александр Ерменчук, председатель правого комитета Курской области: «Действительно, сейчас органы ЗАГСа относятся к органам местного самоуправления. У нас как в органах власти, так и в органах местного самоуправления в настоящее время приостановлен личный приём граждан. Поэтому многие действительно может быть путаются в связи с тем, что они не могут лично прийти. Поэтому рекомендуется либо через госуслуги; либо, если гражданин всё же настаивает на визите, в ЗАГСах предусмотрена предварительная запись, когда гражданин может прийти и подать такое заявление. Если уж совсем хочется развестись, то можно это сделать».





По данным областного комитета ЗАГС, существенного увеличения количества разводов не наблюдается. В апреле их было зарегистрировано 119, в мае – 152. Эти цифры не критичны. Многие подавали заявление через портал Госуслуг.





Ольга Воробьёва, председатель комитета ЗАГС Курской области: «Через портал Госуслуг - но это заявление совместное. Это граждане, у которых нет несовершеннолетних детей. Потому что все остальные случаи разводов, когда есть несовершеннолетние дети. Они изначально подают свои заявления через суд. И уже с решением суда приходят в органы ЗАГС. Статистика, в общем-то, неплохая. Но как оно дальше будет? Потому что были сдерживающие факторы».





Психологи отмечают, что во многих парах отношения были испорчены ещё до пандемии, а во время самоизоляции проблемы проявились особенно остро.





Татьяна Калужских, клинический психолог: «Вы не умели разговаривать и до пандемии. Пандемия просто оголила вашу больную мозоль – вы не можете найти общий язык со своим партнёром. Всё перерастает в ругань, ссоры. Вы уже готовы идти в ЗАГС, нести заявление о разводе. Но если вы будете выполнять ряд несложных рекомендаций, то вполне возможно, вы сохраните брак. Нужно прислушиваться к партнёру, уважать. Можно найти какое-то совместное занятие, хотя бы просмотр сериала или готовка еды».