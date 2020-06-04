Грозы, ветер и град прогнозируют синоптики на завтра

Курян снова предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. Завтра Курский Гидрометцентр прогнозирует облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные дожди. Днем также ожидаются дожди - кратковременные, местами сильные. Местами грозы, днем в отдельных районах град. Порывы ветра местами могут достигать 15-20 м/с.





Несмотря на такой прогноз, синоптики обещают тепло: ночью 8-13º, днем 16-21º.





Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а, находясь на улице, обходить шаткие строения и деревья.