  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На 13 курских улицах меняют асфальт

Причем дорожники ведут работы одновременно

Читайте также

На 13 курских улицах меняют асфальт. Причем дорожники делают это одновременно. 

Работы идут на улицах Народная, Краснополянская, Дружбы, Резиновая, Дейнеки, Заводская, Комарова, Конорева, Пигорева, Ольшанского, Малышева, Моковская и Белгородская. 

Там заменят не только покрытие проезжей части и бордюры, но также установят новые дорожные знаки, заменят и отрегулируют по высоте ливневки, нанесут разметку термопластиком. Кроме этого, как сообщалось ранее, возле остановок общественного транспорта и переходов бордюры занизят. Съезды с тротуаров обустроят так, чтобы маломобильным курянам было удобно ими пользоваться.
 
Как объясняют специалисты, по технологии производства, для сохранения целостности бордюрного камня, его устанавливают перед заменой асфальтобетонного покрытия. Согласно стандартам, бортовой камень выставляется на определенной высоте относительно уровня асфальта. Все эти процедуры сопровождаются геодезической съемкой. После установки и укрепления бордюра производится фрезерование. А затем на улице появляется два слоя - нижний и верхний - нового дорожного полотна.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян снова предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

В Курске столкнулись две легковушки и грузовик

Куряне не перестали разводиться даже в период самоизоляции

Дерзкий вор из Курской области за день угнал «семерку», велосипед и украл мешки с сахаром

Завтра по Курску проедет экотакси

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске