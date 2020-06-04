Причем дорожники ведут работы одновременно

На 13 курских улицах меняют асфальт. Причем дорожники делают это одновременно.





Работы идут на улицах Народная, Краснополянская, Дружбы, Резиновая, Дейнеки, Заводская, Комарова, Конорева, Пигорева, Ольшанского, Малышева, Моковская и Белгородская.





Там заменят не только покрытие проезжей части и бордюры, но также установят новые дорожные знаки, заменят и отрегулируют по высоте ливневки, нанесут разметку термопластиком. Кроме этого, как сообщалось ранее, возле остановок общественного транспорта и переходов бордюры занизят. Съезды с тротуаров обустроят так, чтобы маломобильным курянам было удобно ими пользоваться.

Как объясняют специалисты, по технологии производства, для сохранения целостности бордюрного камня, его устанавливают перед заменой асфальтобетонного покрытия. Согласно стандартам, бортовой камень выставляется на определенной высоте относительно уровня асфальта. Все эти процедуры сопровождаются геодезической съемкой. После установки и укрепления бордюра производится фрезерование. А затем на улице появляется два слоя - нижний и верхний - нового дорожного полотна.