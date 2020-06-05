Речь идет о тех случаях, когда человек проживает или временно находится не по месту своей регистрации

В Курской области начали принимать заявления о прикреплении к удобному участку для голосования по поправкам к Конституции. Речь идет о тех случаях, когда человек проживает или временно находится не по месту своей регистрации. Он может проголосовать как на любом участке области, так и всей страны.





С 5 июня и до 14:00 часов 21 июня заявления принимаются в территориальных избирательных комиссиях, в отделениях МФЦ (согласно графику работы) и на портале госуслуг.





С 16 июня и до 14:00 часов 21 июня прием заявлений будет проходить в участковых избирательных комиссиях.





И в том и в другом случае потребуется паспорт.