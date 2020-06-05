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В Курской области полицейские спасли мужчину из горящего дома

ЧП случилось в селе Коренево

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В Кореневском районе полицейские спасли местного жителя из горящего дома. Начальник уголовного розыска майор полиции Александр Червяков и сотрудник ГИБДД капитан полиции Александр Зекунов, находясь на дежурстве, около десяти часов вечера по рации услышали сообщение о возгорании дома в селе Коренево.

Прибыв на место ЧП, они увидели здание, охваченное огнем. Соседи, находившиеся рядом, сообщили, что внутри остался хозяин дома – 35-летний мужчина.

Сначала полицейские попытались проникнуть в горящее помещение через входную дверь, однако из-за пламени и сильного задымления этот путь оказался отрезан. Выяснив у очевидцев, в какой комнате находится пострадавший, правоохранители разбили там окно и, попав в дом, вынесли пострадавшего. К этому времени он уже находился без сознания. Майор и капитан полиции оказали ему первую помощь и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчину госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.



ФОТО - ГИБДД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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