Сотрудники курского санатория пожаловались губернатору на невыплату зарплат. Им предложили уволиться

Речь идет о санатории «Моква», расположенном в Парке Солянка

Сотрудники областного санатория «Моква», расположенного в Парке Солянка, на днях записали видеообращение к Роману Старовойту. Они жалуются на невыплаты. Но не надбавок, а элементарно зарплат. Санаторий закрыт третий месяц из-за эпидемии, отмечают работники, им должны выплачивать 12 тыс, но не платят и 6-ти. Не оплачивают больничный и не пускают в отпуск.





Сегодня работники санатория сообщают, что их попросили написать заявления об уходе по собственному желанию. Альтернативой увольнению руководство назвало 2/3 оклада.





Сотрудники полагают, что санаторий намеренно банкротят, чтобы передать в частную собственность, так как пока он принадлежит государству.





Официальных комментариев от властей пока не поступало.