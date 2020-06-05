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Сотрудники курского санатория пожаловались губернатору на невыплату зарплат. Им предложили уволиться

Речь идет о санатории «Моква», расположенном в Парке Солянка

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Сотрудники областного санатория «Моква», расположенного в Парке Солянка, на днях записали видеообращение к Роману Старовойту. Они жалуются на невыплаты. Но не надбавок, а элементарно зарплат. Санаторий закрыт третий месяц из-за эпидемии, отмечают работники, им должны выплачивать 12 тыс, но не платят и 6-ти. Не оплачивают больничный и не пускают в отпуск. 

Сегодня работники санатория сообщают, что их попросили написать заявления об уходе по собственному желанию. Альтернативой увольнению руководство назвало 2/3 оклада. 

Сотрудники полагают, что санаторий намеренно банкротят, чтобы передать в частную собственность, так как пока он  принадлежит государству.

Официальных комментариев от властей пока не поступало.
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