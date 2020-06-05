За неделю более 25 курян лишились трех миллионов, поверив лже-банкирам

Психологи дали советы, как перехитрить аферистов

Всего за неделю более 25 курян стали жертвами дистанционных мошенников, которые похитили деньги с их банковских счетов. Горожане в возрасте от 30 до 63 лет вступали в разговор с аферистами и лишались всех сбережений. Общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей.





Специалисты по ситуативной психотерапии проанализировали показания десятков потерпевших от мошенников. Самой популярной схемой обмана оказалось ложное сообщение о незаконном переводе денег. В каждом из случаев в отделе полиции люди рассказывали, что собеседник представился сотрудником службы безопасности банка. Все, кто прервал разговор в самом начале, сохранили свои деньги. Психологи одобрили такой подход. Недоверие к непроверенной информации естественная защитная реакция и слушать себя в таких случаях необходимо. Но мошенники, как правило, успевают взволновать собеседника, сообщая, что деньги уже переводятся постороннему человеку, называя его вымышленную фамилию. Злоумышленники рассчитывают на эффект неожиданности, а также на подсознательный страх потерять свои сбережения.





Специалисты советуют вступить в игру, которую предлагают преступники. Это поможет убедиться, в том, что собеседник не тот, за кого себя выдаёт. Достаточно только подтвердить, что вы осуществляли именно тот перевод, о котором говорит лже-банкир. Мошенник со стопроцентной вероятностью прервёт разговор, так как поймёт, что человек в курсе происходящего и не отдаст свои деньги.





Настоящий сотрудник банка располагает вашими персональными данными и никогда не попросит назвать по телефону ни номер карты, ни коды из СМС сообщений предназначенные для личного пользования. Ещё один способ вывести мошенников на чистую воду – назвать им ложный номер карты. В этом случае они также не смогут совершить хищение и повесят трубку, не попрощавшись.





Психологи сравнивают схему телефонного мошенничества с простой ситуацией. На улице незнакомый человек просит у вас дать ему на время банковскую карту и ПИН-код от неё. Безусловно, каждый здравомыслящий человек ответит отказом. Но по факту во время разговора с мошенниками «из банка» люди сами отдают им в руки полный контроль над своими деньгами.





И психологи, и полицейские сходятся во мнении, что самый простой способ сохранить свои деньги – игнорировать подобные звонки.