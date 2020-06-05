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Курянам рассказали, как будут работать стоматологии

Пока что открываются только две поликлиники: детская и взрослая

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С понедельника, 8 июня, как и было заявлено ранее, в Курске возобновят свою работу стоматологические поликлиники. При этом отмечается, что оказание плановой терапевтической стоматологической помощи в государственных поликлиниках региона будет возобновляться поэтапно. 

На первом этапе по предложению главного санврача Курской области Олега Климушина с 8 июня начнут работу две курские поликлиники: детская поликлиника № 8 на проспекте Энтузиастов, 18 и областная стоматологическая поликлиника на улице Садовая, 42а для взрослых. Соответствующие изменения внесены в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности». 

Попасть на прием можно будет строго по предварительной записи, с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Телефоны, порядок записи и предоставления помощи указаны на сайтах поликлиник. 
 
На входе в клинику пациентам измерят температуру. В холлах учреждений и кабинетах дополнительно установили оборудование для обеззараживания воздуха, диспенсеры для антисептической обработки рук. Посетители должны соблюдать масочно-перчаточный режим и придерживаться социальной дистанции. Все сотрудники этих учреждений протестированы на COVID-19, в последующем они будут сдавать анализы еженедельно. 
 
Дальнейшие решения по снятию ограничений, в том числе связанных с работой частных стоматологий, будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации и рекомендаций главы курского Роспотребнадзора.
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