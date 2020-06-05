Курские власти назвали районы, где безвозмездно можно получить землю

Таким образом хотят привлечь специалистов в глубинку





В одном из проектов участвуют муниципалитеты 14 районов. Землю там может получить любой желающий для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и крестьянско-фермерского хозяйства.





Другой проект распространяется на муниципалитеты 25 районов и работников здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Земля перейдет в собственность бесплатно через 5 лет при условии использования участка по назначению. Что касается специалистов, им также необходимо отработать в районе не менее 5 лет специальности.

Чтобы получить участок необходимо обратиться в органы местного самоуправления, где он расположен.

Недавно власти Курской области объявили о том, что готовы выделить курянам земельные участки в безвозмездное пользование. Таким образом хотят привлечь специалистов в глубинку.