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Курские власти назвали районы, где безвозмездно можно получить землю

Таким образом хотят привлечь специалистов в глубинку

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Недавно власти Курской области объявили о том, что готовы выделить курянам земельные участки в безвозмездное пользование. Таким образом хотят привлечь специалистов в глубинку. 

В одном из проектов участвуют муниципалитеты 14 районов. Землю там может получить любой желающий для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и крестьянско-фермерского хозяйства. 

Другой проект распространяется на муниципалитеты 25 районов и работников здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Земля перейдет в собственность бесплатно через 5 лет при условии использования участка по назначению. Что касается специалистов, им также необходимо отработать в районе не менее 5 лет специальности. 

Чтобы получить участок необходимо обратиться в органы местного самоуправления, где он расположен.



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