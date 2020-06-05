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Лента новостей / В регионе

В курской администрации пообещали устранить дефекты дорожного покрытия на проспекте Плевицкой

Из-за дождей там провалился асфальт

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В курской администрации пообещали устранить дефекты дорожного покрытия на проспекте Плевицкой. На них внимание властей куряне обратили в соцсетях. 

Напомним, первую очередь дороги открыли в конце прошлого года, а спустя всего несколько месяцев там провалился асфальт и стал  стекать грунт.

По предварительным данным, причиной разрушения покрытия могло стать расхождение на стыке трубы ливневой канализации. Интенсивные осадки привели к просадке грунта в местах образования пустот. Однако более точные данные станут известны после проверки.

Подрядчик пообещал, когда погода восстановится, снять асфальт, ещё раз уплотнить грунт, уложить новый слой асфальтобетонного покрытия и установить бордюр. Все это он сделает по гарантии.
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