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45 курских кафе готовы к открытию с соблюдением требований Роспотребнадзора

Под запретом остаются массовые мероприятия и банкеты

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Курские власти обсудили с предпринимателями условия работы общепита. На данный момент о готовности работать с соблюдением всех требований заявили 45 представителей этой сферы, большинство из них из них – в Курске.
По требованиям Роспотребнадзора расстояние между столиками должно быть не меньше 1,5 м, за одним столиком смогут разместиться только 1-2 человека. Под запретом остаются массовые мероприятия и банкеты. Персонал может работать только в перчатках и масках, и регулярно обрабатывать руки антисептиками. Влажную уборку и дезинфекция производственных помещений, оборудования, обеденной зоны, санузлов и столов должны проводить каждые 2-4 часа. 
 Каждый из объектов перед открытием тщательно обследует комиссия.
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