45 курских кафе готовы к открытию с соблюдением требований Роспотребнадзора

Под запретом остаются массовые мероприятия и банкеты

Курские власти обсудили с предпринимателями условия работы общепита. На данный момент о готовности работать с соблюдением всех требований заявили 45 представителей этой сферы, большинство из них из них – в Курске.

По требованиям Роспотребнадзора расстояние между столиками должно быть не меньше 1,5 м, за одним столиком смогут разместиться только 1-2 человека. Под запретом остаются массовые мероприятия и банкеты. Персонал может работать только в перчатках и масках, и регулярно обрабатывать руки антисептиками. Влажную уборку и дезинфекция производственных помещений, оборудования, обеденной зоны, санузлов и столов должны проводить каждые 2-4 часа.

Каждый из объектов перед открытием тщательно обследует комиссия.