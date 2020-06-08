Курскую детскую клиническую больницу и детский санаторий объединят в уникальный реабилитационный центр и хоспис

Речь идет о том санатории, работники которого на прошлой неделе сообщали о невыплатах зарплат

Детскую клиническую больницу и детский санаторий объединят в уникальный реабилитационный центр и хоспис для детей. Об этом рассказали в Доме Советов. Речь идет о том санатории, работники которого на прошлой неделе сообщали о невыплатах зарплат. Еще с конца прошлого года у учреждения ухудшилось финансовое положение, оно работало без лицензии, а здания требуют ремонта. Из-за сложившейся ситуации власти и решили заняться реконструкцией и реорганизацией санатория. Проект хосписа по поручению губернатора планируют реализовать в рамках государственно-частного партнерства, уже занялись поиском инвестора.

Реорганизация санатория займет не менее трех месяцев. Сотрудников по согласованию трудоустроят в другие лечебные учреждения, в том числе и в детскую областную больницу. Вопрос ликвидации задолженности по зарплате на личном контроле держит замгубернатора Андрей Белостоцкий.