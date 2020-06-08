  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курскую детскую клиническую больницу и детский санаторий объединят в уникальный реабилитационный центр и хоспис

Речь идет о том санатории, работники которого на прошлой неделе сообщали о невыплатах зарплат

Читайте также

Детскую клиническую больницу и детский санаторий объединят в уникальный реабилитационный центр и хоспис для детей. Об этом рассказали в Доме Советов. Речь идет о том санатории, работники которого на прошлой неделе сообщали о невыплатах зарплат. Еще с конца прошлого года у учреждения ухудшилось финансовое положение, оно работало без лицензии, а здания требуют ремонта. Из-за сложившейся ситуации власти и решили заняться реконструкцией и реорганизацией санатория. Проект хосписа по поручению губернатора планируют реализовать в рамках государственно-частного партнерства, уже занялись поиском инвестора.
Реорганизация санатория займет не менее трех месяцев. Сотрудников по согласованию трудоустроят в другие лечебные учреждения, в том числе и в детскую областную больницу. Вопрос ликвидации задолженности по зарплате на личном контроле держит замгубернатора Андрей Белостоцкий.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Председатель комитета здравоохранения Курской области может уйти в отставку

В этом году в Курской области установят 34 детских и 24 спортивных площадки

За выходные больше 3 тысяч курян подали заявления на детские пособия через портал госуслуг

Курская область. Глава Молотычевского сельсовета решила уволиться

В Курске умерли еще два медика. Пока не уточняется связаны ли их смерти с COVID

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске