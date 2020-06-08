  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В России

«Норникель» эффективно устраняет последствия аварии

Компания не пожалеет сил и средств, чтобы минимизировать экологический ущерб.

Читайте также

Спасательные работы на ТЭЦ-2 Норильско-Таймырской энергетической компании идут с каждым днем все интенсивнее. В минувшее воскресенье вице-президент и директор заполярного филиала ГМК «Норильский никель» (которому принадлежит пострадавшая ТЭЦ) Николай Уткин рассказал журналистам, что было сделано за прошедшую со дня аварии неделю и конкретно 7 июня.

На сегодняшний день, по информации топ-менеджера, на месте аварии трудятся более 500 спасателей и 200 единиц техники, большую часть которых предоставил «Норникель». Также в работах участвуют представители «Газпрома» и «Транснефти». В первую очередь производится выемка и складирование для последующего обеззараживания загрязненного грунта – около 50 тысяч тонн, и водотопливной смеси - 949 кубометров. Для этих нужд обустроены специальные площадки и дренажные колодцы. Также проводится очистка от водотопливной смеси поверхности воды реки Амбарная – через построенные 18 ордеров боновых заграждений изъято 913 кубометров. Чтобы не допустить загрязнения акватории реки Далдыкан, в месте впадения в нее ручья Безымянный ликвидаторы также выстроили два дополнительных ордера. Работы ведутся посменно, однако вскоре на Амбарной будет выстроен специальный лагерь для круглосуточной работы специалистов.

На энергоснабжении региона авария сказалась мало – ТЭЦ не зависит от дизтоплива, его запасы в аварийном и других топливных баках носят скорее стратегический характер. Тем не менее, рядом расположенный бак был оперативно опустошен и технически освидетельствован, что показало его полную исправность. В компании начата масштабная проверка причин, приведших к катастрофе. В любом случае, заявил президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, компания не пожалеет сил и средств, чтобы минимизировать экологический ущерб.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Председатель комитета здравоохранения Курской области может уйти в отставку

В этом году в Курской области установят 34 детских и 24 спортивных площадки

За выходные больше 3 тысяч курян подали заявления на детские пособия через портал госуслуг

Курская область. Глава Молотычевского сельсовета решила уволиться

В Курске умерли еще два медика. Пока не уточняется связаны ли их смерти с COVID

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске