«Норникель» эффективно устраняет последствия аварии
Компания не пожалеет сил и средств, чтобы минимизировать экологический ущерб.
На сегодняшний день, по информации топ-менеджера, на месте аварии трудятся более 500 спасателей и 200 единиц техники, большую часть которых предоставил «Норникель». Также в работах участвуют представители «Газпрома» и «Транснефти». В первую очередь производится выемка и складирование для последующего обеззараживания загрязненного грунта – около 50 тысяч тонн, и водотопливной смеси - 949 кубометров. Для этих нужд обустроены специальные площадки и дренажные колодцы. Также проводится очистка от водотопливной смеси поверхности воды реки Амбарная – через построенные 18 ордеров боновых заграждений изъято 913 кубометров. Чтобы не допустить загрязнения акватории реки Далдыкан, в месте впадения в нее ручья Безымянный ликвидаторы также выстроили два дополнительных ордера. Работы ведутся посменно, однако вскоре на Амбарной будет выстроен специальный лагерь для круглосуточной работы специалистов.
На энергоснабжении региона авария сказалась мало – ТЭЦ не зависит от дизтоплива, его запасы в аварийном и других топливных баках носят скорее стратегический характер. Тем не менее, рядом расположенный бак был оперативно опустошен и технически освидетельствован, что показало его полную исправность. В компании начата масштабная проверка причин, приведших к катастрофе. В любом случае, заявил президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, компания не пожалеет сил и средств, чтобы минимизировать экологический ущерб.