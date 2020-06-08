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Председатель комитета здравоохранения Курской области может уйти в отставку

В этом году в Курской области установят 34 детских и 24 спортивных площадки

За выходные больше 3 тысяч курян подали заявления на детские пособия через портал госуслуг

Курская область. Глава Молотычевского сельсовета решила уволиться

В Курске умерли еще два медика. Пока не уточняется связаны ли их смерти с COVID

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