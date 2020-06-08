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В Курской области за день выявлено еще 60 случаев коронавируса

Всего на сегодня 3561 подтвержденный случай

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Больше чем у двухсот курян за выходные подтвердился коронавирус. Только за последние сутки выявлено 60 заразившихся. Всего на сегодня, по данным оперштаба, в Курской области 3561 подтвержденный случай COVID-19. 

Под медицинским наблюдением остаются 1738 пациентов: 154 – в инфекционной больнице имени Семашко, 93 – в 6-й горбольнице, 81 – в городском роддоме, 41 – в БСМП и 9 – в Железногорской городской больнице № 1. 1360 – лечатся дома под контролем медиков. За минувший день выписан только один пациент, но всего их уже 1806. 
 
К сожалению, статистика смертности пополнилась - на выходных от тяжелой  коронавирусной пневмонии умерла 59-летняя женщина. Всего скончались уже 17 курян. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 395 человек. Снят карантин с 6 268 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек. 

Курские лаборатории провели 67 465 тестов на COVID-19, в том числе за 7 июня обследовано 1 398 человек.
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