В Курской области за день выявлено еще 60 случаев коронавируса

Всего на сегодня 3561 подтвержденный случай

Больше чем у двухсот курян за выходные подтвердился коронавирус. Только за последние сутки выявлено 60 заразившихся. Всего на сегодня, по данным оперштаба, в Курской области 3561 подтвержденный случай COVID-19.





Под медицинским наблюдением остаются 1738 пациентов: 154 – в инфекционной больнице имени Семашко, 93 – в 6-й горбольнице, 81 – в городском роддоме, 41 – в БСМП и 9 – в Железногорской городской больнице № 1. 1360 – лечатся дома под контролем медиков. За минувший день выписан только один пациент, но всего их уже 1806.

К сожалению, статистика смертности пополнилась - на выходных от тяжелой коронавирусной пневмонии умерла 59-летняя женщина. Всего скончались уже 17 курян.





Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 395 человек. Снят карантин с 6 268 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.





Курские лаборатории провели 67 465 тестов на COVID-19, в том числе за 7 июня обследовано 1 398 человек.