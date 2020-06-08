Роман Старовойт поручил разобраться с кумовством в курском онкоцентре

Сейчас в медучреждении началась финансовая проверка

В Курском онкоцентре началась финансовая проверка. В ней участвуют представители фонда ОМС и регионального комитета здравоохранения. Об этом сообщил на оперативном совещании замгубернатора Андрей Белостоцкий. Напомним, на прошлой неделе в онкоцентре сменился главврач. По словам Белостоцкого ревизоры проанализируют штатное расписание больницы.

Как отметил на планерке Роман Старовойт, в выходные он получил на свою страницу в соцсети обращение по поводу кумовства в онкоцентре. Губернатор поручил с этим вопросом разобраться.