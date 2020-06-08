Курская область. В Железногорске два студента оплачивали покупки в онлайн-игре украденной банковской картой

Бумажник с картами они нашли на улице и присвоили, а это приравнивается к краже

В Железногорске 24-летний местный житель обратился в полицию и сообщил, что где-то обронил свое портмоне с деньгами, документами, золотой цепочкой и банковскими картами. Позднее он получил уведомление о списании с этих карт более 11 тысяч рублей.





Правоохранителям удалось найти и задержать похитителей. Ими оказались двое студентов 19 и 20-ти лет. Обнаружив на улице чужие вещи, молодые люди решили не разыскать владельца и не сообщать в полицию, несмотря на то, что внутри бумажника были документы. Их они выбросили, золотое изделие забрали себе, наличные потратили, а за счет средств, имеющихся на картах, оплачивали в Интернете покупки в онлайн-игре на иностранной игровой платформе.





Задержанные свою вину признали полностью и пообещали возместить ущерб. Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело.