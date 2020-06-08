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Курян предупреждают об аномальной жаре на этой неделе

Днем температура почти на 10 градусов превысит климатическую норму

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Курян на этой неделе ждет «аномально жаркая погода». По прогнозу Курского Гидрометцентра до 13 июня в Курской области температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Днем ожидается до 30-31 градуса тепла. В ночные часы термометры покажут 18-19 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

В МЧС предупреждают, что это опасное метеорологическое явление. Спасатели советуют курянам не забывать о головных уборах, почаще находиться в тени и пить побольше воды. А тем, кто работает в помещениях - не сидеть под кондиционерами.
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