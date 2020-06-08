Курян предупреждают об аномальной жаре на этой неделе

Днем температура почти на 10 градусов превысит климатическую норму

Курян на этой неделе ждет «аномально жаркая погода». По прогнозу Курского Гидрометцентра до 13 июня в Курской области температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Днем ожидается до 30-31 градуса тепла. В ночные часы термометры покажут 18-19 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.





В МЧС предупреждают, что это опасное метеорологическое явление. Спасатели советуют курянам не забывать о головных уборах, почаще находиться в тени и пить побольше воды. А тем, кто работает в помещениях - не сидеть под кондиционерами.