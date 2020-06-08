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В авариях в Курской области пострадали два мопедиста

ДТП случились в Суджанском районе и в Щиграх

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6 июня в Курской области произошли две аварии с участием мопедов. 

Так, около 8 утра вблизи дома 7 по улице  Лазарева в Щиграх,  43-летняя на автомобиле «Ниссан Кашкай» допустила столкновение с мопедом "Альфа", под управлением 21-летнего водителя, сообщили в ГИБДД.  В результате юноша получил травмы. Отмечается, что мопед не был  зарегистрирован в установленном порядке. 

В тот же день в пятом часу вечера похожая авария произошла в селе Замостье Суджанского района. Рядом с домом № 279 ул. Ленина 45-летний мужчина на мопеде «Active» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем  «Фольксваген», за рулем которого был 30-летний водитель. В результате ДТП селянин получил различные травмы, его госпитализировали.
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