В авариях в Курской области пострадали два мопедиста

ДТП случились в Суджанском районе и в Щиграх

6 июня в Курской области произошли две аварии с участием мопедов.





Так, около 8 утра вблизи дома 7 по улице Лазарева в Щиграх, 43-летняя на автомобиле «Ниссан Кашкай» допустила столкновение с мопедом "Альфа", под управлением 21-летнего водителя, сообщили в ГИБДД. В результате юноша получил травмы. Отмечается, что мопед не был зарегистрирован в установленном порядке.





В тот же день в пятом часу вечера похожая авария произошла в селе Замостье Суджанского района. Рядом с домом № 279 ул. Ленина 45-летний мужчина на мопеде «Active» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», за рулем которого был 30-летний водитель. В результате ДТП селянин получил различные травмы, его госпитализировали.