В Курске умерли еще два медика. Пока не уточняется связаны ли их смерти с COVID

Это терапевт железнодорожной больницы и санитарка областной больницы

«РЖД-МЕДИЦИНА» сообщает о смерти еще одного врача железнодорожной больницы - терапевта терапевтического отделения поликлиники №1 на станции Курск Светланы Борисовой. Доктору было 60 лет, она умерла сегодня.





Также о смерти своей сотрудницы сообщает курская областная клиническая больница. Накануне мерла 66-летняя Надежда Шлыкова. Она трудилась санитаркой в гематологическом отделении. Отмечается, что 20 мая она ушла на больничный как сотрудник старше 65 лет.





О причинах смерти медиков не сообщается, не известно, брали ли у них анализ на COVID-19, однако и в областной и железнодорожной больнице ранее были подтверждены вспышки коронавируса.