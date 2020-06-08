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Курская область. Глава Молотычевского сельсовета решила уволиться

Именно после празднования ее юбилея в селе произошла вспышка коронавируса

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Главная героиня истории со вспышкой коронавируса в Молотычах - глава сельсовета Ирина Воронина задумала уволиться после 10 лет службы на этом посту. Правда, сейчас она на больничном (конечно же, по ковиду). Чиновница обещает подать заявление сразу после выздоровления. Она, к слову, утверждает, что на праздновании юбилея пригласила только 10 близких родственников, пятеро из которых, включая ее саму и ее мужа, заразились. Однако по данным Роспотребнадзора, после торжества заболели 17 гостей, а по слухам на празднике гуляли больше 80 человек. Во всяком случае за расследование уже взялся Следственный комитет. Результаты обещают обнародовать. 

Глава Фатежского района Сергей Гнездилов, меж тем уже вернулся в строй. На прошлой неделе он внезапно ушел в отпуск. Однако это вызвало возмущение губернатора и чиновнику пришлось свой отдых завершить.

При этом в селе не работают магазины и почта. Количество заболевших растет.
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