За выходные больше 3 тысяч курян подали заявления на детские пособия через портал госуслуг

Речь идет о ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет

За выходные больше 3 тысяч курян подали заявления на детские выплаты через портал госуслуг. Речь идет о ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. С 1 июня деньги получили 2 236 семей на общую сумму 62 млн рублей. Предполагается, что всего в нашем регионе пособия получат 19 тысяч семей с детьми. Об этом сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.





Заявление также можно подать через органы соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ по предварительной записи. В Курской области выплата составляет 5 053,5 рубля.





В региональном комитете соцобеспечения работает горячая линия по вопросам выплаты этого пособия. О порядке его оформления можно узнать по телефону: 8 (4712) 32-70-61. Линия работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера (перерыв с 13 до 14 часов).