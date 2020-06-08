Они появятся благодаря региональной программе «Формирование комфортной городской среды»

В этом году в Курской области установят 34 детских и 24 спортивных площадки . Они появятся благодаря региональной программе «Формирование комфортной городской среды». Областная программа позволяет ремонтировать дворовые проезды, освещение, устанавливать скамейки и урны.





Есть и дополнительный перечень работ: оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок и озеленение территорий. Основное условие – софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома не менее 20% стоимости выполнения работ, это установлено федеральным законодательством. Принять участие в реализации проекта и подать заявку на благоустройство дворов жители могут, обратившись в администрацию муниципального образования.





Также в Курской области действует программа «Народный бюджет», которая предусматривает благоустройство территорий при условии непосредственного участия жителей. Инициаторами могут быть организации любых форм собственности, граждане и объединения граждан, поясняют в администрации. Из областного бюджета на проекты направляется 60% необходимой суммы, вклад местного бюджета, сумма добровольных пожертвований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не более 35% и не меньше 5% - пожертвования жителей. По вопросам участия в программе «Народный бюджет» можно обращаться в органы местного самоуправления.