  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В этом году в Курской области установят 34 детских и 24 спортивных площадки

Они появятся благодаря региональной программе «Формирование комфортной городской среды»

Читайте также

В этом году в Курской области установят 34 детских и 24 спортивных площадки. Они появятся благодаря региональной программе «Формирование комфортной городской среды». Областная программа позволяет ремонтировать дворовые проезды, освещение, устанавливать скамейки и урны. 

Есть и дополнительный перечень работ: оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок и озеленение территорий. Основное условие – софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома не менее 20% стоимости выполнения работ, это установлено федеральным законодательством. Принять участие в реализации проекта и подать заявку на благоустройство дворов жители могут, обратившись в администрацию муниципального образования. 

Также в Курской области действует программа «Народный бюджет», которая предусматривает благоустройство территорий при условии непосредственного участия жителей. Инициаторами могут быть организации любых форм собственности, граждане и объединения граждан, поясняют в администрации. Из областного бюджета на проекты направляется 60% необходимой суммы, вклад местного бюджета, сумма добровольных пожертвований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не более 35% и не меньше 5% - пожертвования жителей. По вопросам участия в программе «Народный бюджет»  можно обращаться в органы местного самоуправления.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Председатель комитета здравоохранения Курской области может уйти в отставку

За выходные больше 3 тысяч курян подали заявления на детские пособия через портал госуслуг

Курская область. Глава Молотычевского сельсовета решила уволиться

В Курске умерли еще два медика. Пока не уточняется связаны ли их смерти с COVID

В авариях в Курской области пострадали два мопедиста

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске