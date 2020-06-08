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Лента новостей / В регионе

Председатель комитета здравоохранения Курской области может уйти в отставку

Такое предположение высказывают СМИ

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Председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова  может покинуть свой пост. Такое предположение высказывает «МК Черноземье». Одной из причиной ухода Палферовой издание называет нездоровую ситуацию, сложившуюся во вверенной ей отрасли.

Предположения об увольнении чиновницы появляются уже не впервые, да и в соцсетях куряне высказывают недовольство в отношении Палферовой, как руководителя, и требуют ее отставки. Однако она, покинув регион в разгар пандемии, все еще сохраняет за собой должность. 

Напомним, до переезда в Курск, Елена Палферова трудилась на посту замминистра здравоохранения Тверской области. Также стоит отметить, что в этом году, который, к слову, объявлен в Курской области Годом здоровья, свою должность покинула заместитель губернатора Ирина Хмелевская, которая курировала здравоохранение. Эту должность занял москвич Андрей Белостоцкий. Сменилось руководство в БСМП, 6-й горбольнице и онкоцентре.
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