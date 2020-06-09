Потерявшим работу курянам планируют дать на открытие своего дела 100 тысяч

Пока эта единовременная выплата составляет 75 тысяч рублей

На 1 июня численность официально зарегистрированных безработных в Курской области превысила 12,9 тыс. человек. В апреле и мае в службу занятости обратилось более 12,5 тыс. желающих найти работу, сообщает региональный комитет по труду и занятости.





Курян, потерявших работу во время пандемии, поддерживают на региональном и федеральном уровнях. Оставшимся без работы после 1 марта положено пособие по безработице в апреле-июне в размере МРОТ - 12 130 рублей. В Курской области такое пособие получают 4 306 человек. Безработным с несовершеннолетними детьми размер пособия увеличивается. За каждого ребенка одному из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) начисляют по 3000 руб. Такое пособие выплачено на 2 294 ребенка 1 561 жителю области.

Кроме этого, потерявшим работу регион поможет организовать свое дело. Сейчас куряне могут получить единовременную выплату в 75 тыс. руб. на открытие бизнеса. Размер этой выплаты планируют увеличить до 100 тыс. руб.