  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Потерявшим работу курянам планируют дать на открытие своего дела 100 тысяч

Пока эта единовременная выплата составляет 75 тысяч рублей

Читайте также

На 1 июня численность официально зарегистрированных безработных в Курской области превысила 12,9 тыс. человек. В апреле и мае в службу занятости обратилось более 12,5 тыс. желающих найти работу, сообщает региональный комитет по труду и занятости. 

Курян, потерявших работу во время пандемии, поддерживают на региональном и федеральном уровнях. Оставшимся без работы после 1 марта положено пособие по безработице в апреле-июне в размере МРОТ - 12 130 рублей. В Курской области такое пособие получают 4 306 человек. Безработным с несовершеннолетними детьми размер пособия увеличивается. За каждого ребенка одному из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) начисляют по 3000 руб. Такое пособие выплачено на 2 294 ребенка 1 561 жителю области. 
 
Кроме этого, потерявшим работу регион поможет организовать свое дело. Сейчас куряне могут получить единовременную выплату в 75 тыс. руб. на открытие бизнеса. Размер этой выплаты планируют увеличить до 100 тыс. руб.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Жители Кукуевки продолжают бороться за права на свои участки

Экотакси собрало в Курске больше 255 кг вторсырья за день

В Курске сбиты два мальчика-пешехода

Еще одна курянка умерла от коронавируса

Из Курска в районы области поедет больше автобусов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске