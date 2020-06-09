Из Курска в районы области поедет больше автобусов

С 15 июня количество транспорта по межмуниципальным маршрутам увеличат

В Курской области продолжают постепенно снимать ограничения на движение транспорта, специалисты ежедневно мониторят пассажиропоток. Сейчас на пригородных маршрутах курсирует 67% рейсов. В общей сложности перевозку пассажиров осуществляет 251 автобус, что на 16% больше по сравнению с прошлой неделей. Количество рейсов увеличено по межмуниципальным маршрутам в Курский, Кореневский, Железногорский, Курчатовский, Рыльский, Хомутовский, Фатежский, Щигровский, Льговский, Золотухинский, Октябрьский и Мантуровский районы.





С 15 июня власти планируют восстановить 74% маршрутов по расписаниям, действующим до введения режима повышенной готовности.





Уточнить график движения транспорта можно в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области по телефонам: 51-23-90, 70-71-23 и 52-00-85.





Курянам напоминают, что в общественном транспорте водители и пассажиры должны соблюдать масочный режим.