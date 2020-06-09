  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Из Курска в районы области поедет больше автобусов

С 15 июня количество транспорта по межмуниципальным маршрутам увеличат

Читайте также

В Курской области продолжают постепенно снимать ограничения на движение транспорта, специалисты ежедневно мониторят пассажиропоток. Сейчас на пригородных маршрутах курсирует 67% рейсов. В общей сложности перевозку пассажиров осуществляет 251 автобус, что на 16% больше по сравнению с прошлой неделей. Количество рейсов увеличено по межмуниципальным маршрутам в Курский, Кореневский, Железногорский, Курчатовский, Рыльский, Хомутовский, Фатежский, Щигровский, Льговский, Золотухинский, Октябрьский и Мантуровский районы. 

С 15 июня власти планируют восстановить 74% маршрутов по расписаниям, действующим до введения режима повышенной готовности.

Уточнить график движения транспорта можно в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области по телефонам: 51-23-90, 70-71-23 и 52-00-85.

Курянам напоминают, что в общественном транспорте водители и пассажиры должны соблюдать масочный режим.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Жители Кукуевки продолжают бороться за права на свои участки

Экотакси собрало в Курске больше 255 кг вторсырья за день

В Курске сбиты два мальчика-пешехода

Еще одна курянка умерла от коронавируса

Потерявшим работу курянам планируют дать на открытие своего дела 100 тысяч

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске