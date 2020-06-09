В Курске сбиты два мальчика-пешехода

В одном случае ребенок пострадал от автомобиля, в другом - от мотороллера

8 июня в Курске произошли две аварии, в которых пострадали дети - 9-летние мальчики. Юных участников дорожного движения пришлось госпитализировать с травмами.





Так, в третьем часу дня 38-летний водитель автомобиля «Хонда» двигался по улице Заводская со стороны улицы Сумская в направлении улицы Комарова. Напротив д. 2 по улице Пигорева, он сбил мальчика, который переезжал на самокате проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.





Вечером, около восьми часов такая же неприятность случилась с ребенком на улице Союзная, напротив д. 31. Но если в первом случае ДТП произошло на «зебре», то в этот раз мальчик переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В этот момент его сбил мотороллер «Омакс», за рулем которого был 46-летний водитель, который ехал по ул. Союзная со стороны ул. Станционная в направлении ул. 2-я Рабочая.





Как отметили в ГИБДД, оба водителя были трезвыми.